FIBA

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

España arrolla a China en el Mundial U17 femenino

La selección española la U17 Femenina dio este martes un golpe sobre la mesa en la Copa del Mundo U17 tras derrotar a China por 36-72. Tres victorias en tres partidos para hacerse con el liderato de su grupo. En las filas españolas, varias jugadoras del Valencia Basket: Amelia Alonso, Isabel Hernández, Sandra Dávila y Sarai Teijeira. El tercer encuentro de la primera fase era el más complicado. Su rival, China, venía de derrotar por 25 puntos a Alemania, y amenazaba el liderato del Grupo C. Pero el 0-14 de salida de España acabó con las ilusiones asiáticas y confirma a las de Moses Fernández como seria aspirante a medalla en Brno.