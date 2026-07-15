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España arrolla a China en el Mundial U17 femenino

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FIBA

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España arrolla a China en el Mundial U17 femenino

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La selección española la U17 Femenina dio este martes un golpe sobre la mesa en la Copa del Mundo U17 tras derrotar a China por 36-72. Tres victorias en tres partidos para hacerse con el liderato de su grupo. En las filas españolas, varias jugadoras del Valencia Basket: Amelia Alonso, Isabel Hernández, Sandra Dávila y Sarai Teijeira. El tercer encuentro de la primera fase era el más complicado. Su rival, China, venía de derrotar por 25 puntos a Alemania, y amenazaba el liderato del Grupo C. Pero el 0-14 de salida de España acabó con las ilusiones asiáticas y confirma a las de Moses Fernández como seria aspirante a medalla en Brno.

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