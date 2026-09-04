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Resumen del partido entre España y Alemania del Mundial de Berlín 2026

Como un ciclón. Así empezó España el Mundial de Berlín, con una exhibición ante la potente Alemania que además es la anfitriona y a la que se impusieron por un contundente 83-53. Un auténtico golpe de efecto para una selección que vuelve a una cita mundialista 8 años después y que lo hace con una generación llamada a hacer historia y muchas jugadoras forjadas también ya en la WNBA. Entre ellas una Awa Fam que deslumbró con 17 puntos, 4 rebotes, 3 tapones y 25 de valoración y una Raquel Carrera que logró un doble-doble con 10 puntos y 10 rebotes. Más información