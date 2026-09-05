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Imágenes del partido entre Mali y España en el Mundial de Berlín

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Imágenes del partido entre Mali y España en el Mundial de Berlín

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Sorpresa mayúscula. España se vio superada por Mali en el segundo partido del Mundial (82-73) y se tendrá que jugar la clasificación el lunes ante Japón. Si el viernes se vio la mejor cara de las españolas, este sábado se han llevado un serio aviso ante una selección a la que se impusieron de 39 puntos en la gira preparación, pero que aprendió la lección para jugar más rápido y físico y se aprovechó del cansancio de las de Miguel Méndez, que habían jugado contra Alemania 15 horas antes. Más información

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