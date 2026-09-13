FIBA

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Resumen del España - Alemania en la lucha por el bronce del Mundial de baloncesto.

Quizá sea la mejor selección española femenina de la historia. Las expectativas eran altas pese a la juventud del equipo, pero han cumplido con ellas y tras hacer sufrir a Estados Unidos en la final, arrollaron de nuevo a una Alemania (81-58) que jugaba en casa y que ya había perdido contra España en el partido del debut, donde España les ganó de 30. De nuevo Iyana lideró al equipo con 22 puntos, 9 asistencias, 4 rebotes y 28 de valoración, pero en la guinda al Mundial, Awa Fam y Raquel Carrera fueron también claves para volver con el bronce a casa. Y con él, otras tres taronja como Elena Buenavida, Alicia Flórez y Helena Pueyo.