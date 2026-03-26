VALENCIA BASKET

Pedro Martínez analiza el partido ante el Partizan Mozzart Bet Belgrade

El entrenador de Valencia Basket, Pedro Martínez, comentaba en la previa del encuentro: “Va a ser un fin de semana complicado. Llevamos muy mal este año cuando jugamos fuera en Euroliga y después otra vez fuera en el mismo fin de semana el partido de Liga acb. Hemos perdido la mayoría de los partidos que hemos jugado así. Es un esfuerzo grande para el equipo físico y también mental. Además, tenemos las bajas para estos próximos partidos de Xabi López y de Jean Montero y eso todavía nos limita un poco más como equipo. Vamos a intentar dar nuestro máximo. Partizan está en otro momento, han ganado 7 de los 10 últimos partidos en Euroliga, los 4 últimos seguidos. Yo creo que ahora mismo es un equipo muy sólido, lo que has dicho tú en el rebote defensivo. También todo lo que tiene que ver con la actividad defensiva ha mejorado muchísimo. Es una pista que tiene un grandísimo ambiente y que vamos a tener que hacer un gran partido para tener opciones”.