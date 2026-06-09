JM López

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Pedro Martínez analiza la semifinal de Liga Endesa Valencia Basket - Joventut

Pedro Martínez tiene ya todos lo sentidos puestos en la eliminatoria de semifinales de Liga Endesa ante el Joventut. Un rival al que ya se han enfrentado en tres ocasiones esta temporada y que llega en un gran estado de forma tras eliminar al Baskonia con el factor pista en contra. Pese a ello, prefiere evitar hablar de favoritos y centrarse en los peligros de un rival liderado por Ricky Rubio.