acb Photo / David Grau y Aitor Arrizabalaga

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Charla Pedro Martínez y Jean Montero antes del cuarto partido de la final de la Liga Endesa.

Pedro Martínez y Jean Montero captaron la atención de la prensa en los minutos de entrenamiento a puerta abierta este martes en el Palau. Ambos se han convertido en ídolos y grandes referentes de la afición taronja y quisieron repasar distintas acciones tácticas de cara al cuarto partido de la final de Liga Endesa, haciendo uso incluso de la pizarra del técnico.

Después, arrancó un entrenamiento en el que ya había 15 jugadores sobre la pista tras los regresos de Josep Puerto y de Nate Reuvers. Más información