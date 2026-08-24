Lucía Company

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Primer entrenamiento pretemporada Valencia Basket femenino Javi Torralba

Nuevo ciclo en marcha. Tras la extensa y exitosa etapa de Rubén Burgos al frente de primer equipo femenino, el nuevo Valencia Basket de Javi Torralba ha empezado a trabajar ese lunes en la pista anexa del Roig Arena, aunque lo ha hecho con solo una novedad de entre las nuevas incorporaciones de esta temporada: Kamila Borkowska.

La internacional polaca llegó a València el pasado 19 de agosto y ya se ha podido vestir de corto, pero no lo ha podido hacer así Alisia Jenkins. La estadounidense, recién llegada, no había podido completar aún las pruebas físicas y médicas previas a la confirmación de su fichaje, aunque sí estuvo presenciando la primera jornada de trabajo desde uno de los laterales de la pista. Más información