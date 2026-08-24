Secciones

Es noticia
LizancosCuerpo técnico Valencia BasketRayo Vayencano VallecasKiat LimPróximo partido Valencia CFArenal Sound
instagram
Primer entrenamiento pretemporada Valencia Basket femenino Javi Torralba

Primer entrenamiento pretemporada Valencia Basket femenino Javi Torralba

Lucía Company

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Primer entrenamiento pretemporada Valencia Basket femenino Javi Torralba

Lucía Company

València
RRSS WhatsAppCopiar URL

Nuevo ciclo en marcha. Tras la extensa y exitosa etapa de Rubén Burgos al frente de primer equipo femenino, el nuevo Valencia Basket de Javi Torralba ha empezado a trabajar ese lunes en la pista anexa del Roig Arena, aunque lo ha hecho con solo una novedad de entre las nuevas incorporaciones de esta temporada: Kamila Borkowska.

La internacional polaca llegó a València el pasado 19 de agosto y ya se ha podido vestir de corto, pero no lo ha podido hacer así Alisia Jenkins. La estadounidense, recién llegada, no había podido completar aún las pruebas físicas y médicas previas a la confirmación de su fichaje, aunque sí estuvo presenciando la primera jornada de trabajo desde uno de los laterales de la pista. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents