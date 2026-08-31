Basketball Champions League

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Jasiel Rivero vuelve a València

Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con el ala pívot Jasiel Rivero (2.06m, La Habana, 31/10/1993, 32 años) para que se incorpore a nuestra plantilla profesional masculina con un contrato de un mes. El interior internacional cubano, agente libre después de desvincularse este verano del Estrella Roja Belgrado con el que disputó la pasada temporada la EuroLeague, se unió a los entrenamientos del primer equipo el lunes 24 de agosto para reforzar las sesiones ante las ausencias de los jugadores convocados con sus selecciones nacionales. Más información