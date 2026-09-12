Edu Ripoll

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El nuevo Valencia Basket de Javi Torralba, en su estreno ante el Estudiantes en Paterna

Poco se va a parecer el Valencia Basket de este sábado al que se verá durante la temporada, al menos en lo que a jugadoras se refiere por la ausencia de hasta ocho integrantes del primer equipo, pero de momento, el nuevo Valencia Basket de Javi Torralba ya ha dejado muestras de su estilo, con un potente juego interior, mucha movilidad, intensidad y velocidad en la pista. Eso sí, fueron Kamila Borkowska, Alisia Jenkins y María Araújo quienes marcaron la diferencia en un partido en el que brillaron también alguna de las jóvenes del equipo de LF Challenge, como Marina Bleda, hasta llegar al definitivo 82-72. Más información