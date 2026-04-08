Redacción SD

Carrera de la Mujer 2026: el mayor evento deportivo femenino de Europa

En este pasado 2025 se ha superado la cifra histórica de 1.600.000 mujeres participando desde 2004 en el que es el mayor evento deportivo femenino de Europa. En 2026 el objetivo seguirá siendo difundir la práctica del running y del ejercicio aeróbico entre las mujeres de todas las edades,luchar contra el cáncer, recaudar fondos para promover su investigación y concienciar sobre la importancia de su prevención anticipada, así como combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas que sufren las mujeres en todos los ámbitos. Más información