Claudia Arce

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Vídeo resumen de la Carrera de la Mujer Valencia 2026

València ha acogido esta mañana una nueva edición de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, que este 2026 estrenaba fecha en el calendario. Más de 6.000 mujeres han recorrido las calles de la ciudad del running convirtiendo a la capital del Túria en el mejor escenario posible de esta gran fiesta del deporte femenino.

La que ha sido la cuarta cita del circuito nacional del mayor evento deportivo femenino en Europa, ha vuelto así a cosechar todo un éxito en Valéncia. Llegaba de nuevo con el mismo propósito que la fundó hace 22 años: fomentar la práctica del deporte femenino, unir a las mujeres en torno a causas reales y demostrar que el deporte también transforma vidas.

Más actividades

Además de correr, las participantes han podido disfrutar de multitud de actividades deportivas durante todo el fin de semana, tanto los días previos en la Feria Sport Woman, como durante esta misma mañana en la zona de meta de la carrera con un gran Festival de Fitness y Aerobic.