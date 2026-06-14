JM López

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5.300 corredores en la VII Volta a Peu Runners Ciutat de València

La VII Volta a Peu Runners Ciutat de València reunió este domingo a 5.300 participantes en la última cita del XXI Circuit Caixa Popular Ciutat de València, antes del parón estival. Una prueba que fue aplazada el pasado mes de febrero por la alerta metereológica decretada y que se ha convertido en la sexta de las ocho citas del calendario.

Carla Breco, del CA Safor Teika, en categoría femenina y Germán Cister, del Serrano Club Atletismo en masculina, lograron la victoria al cruzar en primera posición la meta situada en los aledaños del estadio de Mestalla. Junto a ellos, Amelia Álvarez, del Viva Es Raiguer y Elia Fuentes, del Serrano Club de Atletismo completaron el podio femenino. El Serrano Club de Atletismo acaparó el podio masculino, con Joshua García y José Antonio Sanchís, segundo y tercero respectivamente. Recogen así el testigo de Alejandro Ortuño (CA Playas de Castellón) y María Ureña (Serrano Club Atletismo), que se impusieron el pasado año en una cita pasada por agua y en la que participaron más de 5.500 personas. Eric Peñalver y Alberto López, en chicos y Mª Ángeles Gimeno y Lydia Arseguet completaron el podio de la cita. Más información