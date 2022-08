Un policía fuera de servicio salvó en la tarde de ayer la vida a un hombre que se había precipitado a las vías de una estación de tren de Cercanías en Madrid. El agente, que pertenece al grupo de Atención Ciudadana de la Policía Nacional, vio caer al hombre y, sin dudarlo, saltó a las vías cuando el tren ya se estaba acercando a la estación. Luis Muñoz explica que trató de subirlo al andén pero el hombre no colaboraba porque estaba aturdido por el golpe sufrido en la cabeza. En décimas de segundo, decidió colocarlo en la cavidad que hay entre el andén y las vías y salir rápidamente de allí. "Me jugué la vida, pero no tenía otra opción", ha reconocido.