Al menos 15 personas han muerto y alrededor de 18 han resultado heridas, según las autoridades lusas, después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, en el centro de la capital de Portugal, Lisboa. Estas cifras fueron ofrecidas en una rueda de prensa sobre el terreno por un portavoz del Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que actualizó los datos de víctimas del accidente sufrido por el funicular, que conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara.