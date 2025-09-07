Un autocar con unos 60 pasajeros ha volcado este domingo al mediodía en la C-32 en Santa Susanna y ha dejado a 53 personas afectadas, dos de ellas en estado grave. El vehículo, de una línea regular de Moventis que se dirigía al aeropuerto desde Lloret de Mar, se ha salido de la carretera y ha caído 30 metros por un terraplén.

Los dos heridos graves por el accidente son el conductor del vehículo y un menor de edad, según fuentes de los servicios de emergencia. La subjefa territorial de la Región Sanitaria de Girona del SEM, Marisol Querol, ha aclarado que, a la espera de la valoración que haga el hospital, los dos heridos graves “no parecían críticos”.