Guardia Civil

Horror en Ordes: 250 cadáveres de aniamales en un criadero ilegal de Mesón do Vento

La Guardia Civil ha desmantelado un centro de cría de animales clandestino que operaba en la parte trasera del almacén de un local en Mesón do Vento, en Ordes. Las condiciones de salubridad y bienestar animal eran extremadamente deficientes. El responsable ya ha sido detenido por los agentes.