Lucía Feijoo Viera

Una madre y su hijo cruzan a nado hasta Ceuta desde Marruecos

En Ceuta, en pleno goteo de personas que tratan de llegar a las costas españolas, se ha producido una escena impactante. Una madre trata de llegar a nado a la orilla cargando con su hijo de 12 años a la espalda. Ambos luchan por no ahogarse en el mar embravecido con la única ayuda de un flotador. Los vecinos presenciaron atónitos cómo madre e hijo logran llegar sanos y salvos a la orilla, donde la Guardia Civil les atiende y les guía.