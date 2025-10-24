Lucía Feijoo Viera

Persecución de película en alta mar: la Guardia Civil intercepta una narcolancha con 1.700 kilos de hachís

La interceptación se realizó cuando los guardias civiles que operan en el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaron una embarcación al oeste de la costa de Chipiona que navegaba de manera sospechosa con rumbo a la costa. Ante la posibilidad de que se tratase de un desembarco de droga se alertó a dos patrulleras y un helicóptero de la Guardia Civil, que de manera conjunta comenzaron el seguimiento de la embarcación sospechosa. Una vez avistado desde el helicóptero se constató que transportaba fardos de arpillera y petacas de combustible. Tras las primeras maniobras realizadas por las embarcaciones de la Guardia Civil para interceptar la embarcación, los agentes pudieron comprobar que la embarcación que transportaba la droga emprendió la huida apoyado por otras dos embarcaciones de alta velocidad que se unieron al seguimiento con el propósito de entorpecer la labor policial e impedir la interceptación. Gracias a las maniobras combinadas de la Guardia Civil desde el agua como desde el aire, se interceptó la embarcación de alta velocidad, de 14 metros de eslora y 4 motores de 350cv, que transportaba 1700kg de hachís y se detuvo a sus cuatro tripulantes.