Investigan un posible secuestro en el distrito madrileño de Carabanchel

Sobre las 21:00 horas, varios vecinos del distrito madrileño de Carabanchel alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar detonaciones y un fuerte choque entre varios vehículos en la calle Antonio López, según ha informado Telemadrid. Al llegar al lugar, la Policía Nacional encontró un coche abandonado con varios impactos de bala. De acuerdo con las primeras hipótesis, el vehículo habría sido interceptado por otros coches, cuyos ocupantes sacaron a la fuerza al conductor antes de huir a toda velocidad. Los agentes mantienen abierta la investigación para determinar las causas del suceso y localizar a los implicados. Más información