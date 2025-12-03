PI STUDIO

El caso de Juan Antonio Gómez Alarcón, siguiente entrega de 'En Paradero Desconocido', el pódcast de desaparecidos de Prensa Ibérica

Sin rastro desde el 20 de julio de 2010. Aquel día Juan Antonio inició una ruta de la que no nunca volvió. Espeleólogo experto, editó una guía con rutas de la sierra de Mijas: "para que nadie se pierda", solía decir. En su amada montaña… desapareció. En Paradero Desconocido se adentra, desde este jueves, en la búsqueda de Juan Antonio Gómez Alarcón.