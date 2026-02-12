Secciones

Mueren dos personas en el incendio de un piso en Jávea (Alicante)

Alfons Padilla

Una vivienda de Jávea Park, en el Arenal de Xàbia, ha ardido por completo y otras podrían estar también afectadas. La Policía Local y la Guardia Civil han desalojado la finca. Los servicios sanitarios están atendiendo a vecinos intoxicados por inhalación de humo. Más información

