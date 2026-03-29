Javier Vendrell Camacho

Un incendio en el puerto de Barcelona quema varios contenedores y un camión

Un incendio en tres contenedores de mercancías en el puerto de Barcelona ha levantado este mediodía una gran columna de humo negro sobre la ciudad. La humareda ha sido visible a varios kilómetros a la distancia, también desde localidades próximas a la capital catalana. La autoridad portuaria y los Bomberos de Barcelona han explicado que no consta que el siniestro haya causado heridos.