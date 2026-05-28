Jaime Galindo

Muere un bebé de 16 meses tras caer por la ventana de un piso en Zaragoza

Un bebé de solo 16 meses, Boubakar, ha muerto este miércoles a mediodía en Zaragoza tras precipitarse por la ventana de un quinto piso en la calle Monasterio de Obarra. Según ha explicado su madre a la Policía, había dejado al pequeño en un cuarto con la televisión enchufada mientras preparaba la comida, con tan mala fortuna que el niño ha trepado a la cama y se ha precipitado por la ventana de un quinto piso -el inmueble cuenta con una planta de entresuelo-. La investigación la ha asumido el Grupo de Homicidios para esclarecer si efectivamente se trata de una muerte accidental, tal y como les ha manifestado la progenitora.