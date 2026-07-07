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VÍDEO | Así ha sido la operación: intervenidos 947 kilos de MDMA en la mayor aprehensión de esta droga en Europa

VÍDEO | Así ha sido la operación: intervenidos 947 kilos de MDMA en la mayor aprehensión de esta droga en Europa

Policía Nacional

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VÍDEO | Así ha sido la operación: intervenidos 947 kilos de MDMA en la mayor aprehensión de esta droga en Europa

Policía Nacional

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La droga iba a ser enviada a varios países de Sudamérica, a través de Ghana, para ser intercambiada por cocaína. La operación ha permitido desarticular una organización criminal asentada en la Costa del Sol dedicada al tráfico internacional y al blanqueo de capitales. Han sido detenidas 15 personas y se han practicado 12 registros en España y Países Bajos. Más información

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