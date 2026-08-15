Javier Vendrell Camacho

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Un terremoto de magnitud 5 sacude Granada y su área metropolitana de madrugada

Granada y su área metropolitana han acumulado 40 terremotos durante la madrugada de este sábado, temblores que se han sumado al de intensidad 5 con epicentro en Alhendín que se registró a la 1:04, y que han causado daños materiales que se analizarán en un día marcado por las tormentas.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado cuarenta temblores después del principal de Alhendín, un seísmo que ha provocado más de 200 llamadas a emergencias y daños materiales, pero ningún herido.