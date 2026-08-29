Sara Fernández

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El matrimonio muerto en Cullera quedó atrapado por succión en el sistema de absorción del spa

Patrick Joseph Tobin y Thomasina Tobin (de soltera McArdle), la pareja británica de 48 y 51 años, respectivamente, muerta en Cullera mientras disfrutaban de un baño en el jacuzzi del chalé de lujo que habían alquilado junto con sus dos hijos adolescentes para pasar dos semanas de vacaciones, fueron víctimas de uno de los accidentes con resultado letal más comunes en los spa domésticos y que han obligado a los fabricantes a introducir sistemas de seguridad supletorios para evitarlos. Más información