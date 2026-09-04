La Fiscalía pide que la Audiencia Nacional determine si en Ceuta hubo delito contra "la paz o independencia del Estado"

La Fiscalía ha presentado un informe ante la jueza María Tardón en el que considera que la Audiencia Nacional es la competente para investigar la crisis migratoria de Ceuta: "De acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español", especifica una nota de prensa difundida a los medios de comunicación.

En el documento, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, pone de manifiesto que de una forma indiciaria los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular, delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave y organización. Asimismo, apunta que la instrucción que lleven a cabo la magistrada y la propia Fiscalía deberá determinar "si los hechos pudieran integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado".

Además, la Fiscalía ha reclamado a la jueza María Tardón que, dada la concurrencia de razones excepcionales, "se declare el secreto parcial de las actuaciones" en la Audiencia Nacional, órgano judicial "con capacidad para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados".

Territorio nacional

En relación con la competencia, para la Fiscalía "hay que tener en cuenta que el resultado principal investigado, consistente en la entrada masiva e irregular de personas, se produjo en la ciudad de Ceuta, esto es, en territorio nacional". Además, la jurisdicción española permite investigar "conductas desarrolladas fuera del territorio nacional cuando existan elementos de conexión suficientes y cuando los efectos jurídicamente relevantes se proyecten sobre intereses protegidos por el ordenamiento español".

El fiscal Jesús Alonso aportó este jueves al fiscal José Perals las diligencias abiertas en relación con el asalto masivo vivido en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Varios migrantes asentados en la playa del Trampolín, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España). L / Marcos Moreno - Europa Press

El artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal obliga a los fiscales a seguir instrucciones de sus superiores en asuntos de especial relevancia de los que deben informarles. De ahí que, cuando la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón dio traslado del informe a Perals, este se lo comunicó a su vez a sus superiores, la teniente fiscal y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Marta Durántez y Jesús Alonso, respectivamente.

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El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), una unidad dependiente de la Comisaría General de Extranjeríam desvela en su informe la participación de la Policía de Marruecos en la ejecución de la crisis migratoria vivida en la ciudad autónoma, al haber guiado a través de personas de agentes uniformados y otros de paisano a las personas para que cruzaran la frontera, que superaron las 70.000.

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