El viento derriba la meta de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana entre Carlet y Alginet

JM López

Valencia
Las fuertes rachas de viento están azotando prácticamente toda España y son muchos los árboles, vallados o contenedores que padecen las consecuencias. También muchas personas se ven obligadas a agarrarse a farolas o árboles en momentos determinados en los que una ventolera amenaza con derribarles. Con todo esto, no hay más que ver la línea de meta de la segunda etapa de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana que arranca en Carlet y finaliza en Alginet. Una contrarreloj en la que no pocos ciclistas corren peligro.

