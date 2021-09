Pinchazo del Barcelona en el Camp Nou. Los de Koeman no pasaron del empate ante el Granada. Fueron perdiendo casi todo el partido pero en el minuto 90 consiguieron salvar un punto. El entrenador del Barça explicaba así la situación: “Hemos hecho todo para intentar ganar el partido, entonces hay que destacar esto, en vez de que no es el fútbol del Barça”, y ha insistido “el Barça de hoy en día no es el Barça de hace 8 años”.