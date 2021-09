El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, se ha mostrado muy molesto con su expulsión en el partido contra el Cádiz, que terminó con empate a cero. "En este país te expulsan por nada. Todo el mundo ha visto que había dos balones en el campo, menos el árbitro. Esto habla por sí solo. No ha sido por nerviosismo. Se lo he dicho al cuarto árbitro, que había dos balones. Pero aquí te expulsan por nada", ha explicado.EL técnico ha evitado hablar sobre su futuro en el equipo. "Me quedo con la actitud y no con mi situación personal".Sobre si se ha reunido con Laporta, Koeman ha dicho: "El presi estaba en el hotel y nos hemos saludado. Hay más días para hablar, si el club quiere hablar".