Tras la victoria en el Camp Nou en el primer Clásico de la temporada, el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, atendió en sala de prensa a los medios de comunicación. “El partido ha sido práctico, inteligente. Defensivamente muy bueno. Con el balón en la primera parte se podía salir desde atrás, hemos fallado algunos pases y hemos podido salir a la contra. El equipo tiene calidad y hay que disfrutarlo”, aseguraba el italiano para confirmar, después que “estoy contento porque son 3 puntos y el partido era difícil. El Barcelona no lo ha puesto fácil, no ha sido un partido simple”. A lo que añadió: “Feliz por ganar porque el Clásico es el partido más importante. Lo hemos ganado aquí, estamos contentos, pero desafortunadamente son solo 3 puntos. No me gusta meterme en el otro equipo, salimos bien, y el Barcelona, como he dicho antes, ha jugado un buen partido y no se le puede reprochar nada”. Sobre la competición europea cree Ancelotti que “podemos competir. El equipo es muy sólido. El objetivo es ser más sólidos más adelante. Esto es lo que pensamos hacer, pero tenemos que pensar que hemos jugado contra un gran equipo que ha jugado un gran partido. Hemos sufrido, pero somos capaces de hacerlo juntos, no perder el control si no tenemos el balón, y eso también es una virtud”.