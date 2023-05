Carlos Alcaraz sigue adelante con paso firme en el Open de Madrid. Esta tarde ha vencido a Karen Khachanov y eso que el ruso ha estado cerca de ganarle el segundo set e igualar el partido. Pero Alcaraz ha levantado un 5-2 en contra y ha acabado llevándose el choque. El viernes se verá con el croata Borna Coric o el alemán Daniel Altmaier en semifinales. Ese día cumple 20 años, y no ve el momento en el que se pueda cansar de ganar. "No me da miedo, soy un chico muy ambicioso que no quiere perder ni a las canicas. Creo que no me voy a cansar del tenis, no tengo miedo de esto, simplemente vivo el día a día y me encanta jugar al tenis, soy un chico ganador, así que no tengo miedo de que algún día me canse de ganar. Sé que eso no va a pasar", ha dicho el murciano en la conferencia de prensa posterior al partido.