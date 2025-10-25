PI STUDIO

Xabi Alonso: "¿Lamine? Hay muchas declaraciones de Barcelona, no puedo valorarlas todas"

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, optó por no responder las declaraciones de Lamine Yamal, que en el entorno de la 'Kings League' aseguró que "roban y se quejan", comparando a los jugadores madridistas con los del equipo de Ibai Llanos, y, centrado en el partido, aseguró que "lo importante es el verde".