Sara Fernández

El COI expulsa de los Juegos Olímpicos de Invierno al deportista ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha decidido descalificar al abanderado de Ucrania en los Juegos Olímpicos de invierno de Milán y Cortina, Vladyslav Heraskevych, de 26 años, por llevar un casco conmemorativo son fotografías de los atletas ucranianos fallecidos en los cuatro años de guerra con Rusia. Más información