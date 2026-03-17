Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Sus Majestades los Reyes reciben al equipo español de los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026

El Palacio de La Zarzuela fue escenario este martes de un encuentro muy especial entre Sus Majestades los Reyes y la delegación española que participó en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Durante la visita, los monarcas pudieron felicitar personalmente a los deportistas por los resultados obtenidos, reconociendo su esfuerzo y dedicación. Más información