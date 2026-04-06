Lucía Feijoo Viera

Vinícius: "Con Xabi no conecté como él quería. Jugaba partidos, pero pocos minutos"

El jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, compareció en sala de prensa en la previa del partido ante el Bayern, y habló sobre los problemas que tuvo con el anterior entrenador, Xabi Alonso: "La etapa con Xabi ha sido un momento difícil porque jugaba pocos minutos, fue una etapa de aprendizaje, me han ayudado mucho y he mejorado como persona. No pude conectar con él, pero con Arbeloa tengo una conexión maravillosa, muy especial y me ha dado una gran confianza como ocurrió con Ancelotti y estoy preparado para darlo todo por él y por este club", ha afirmado.