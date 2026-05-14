Sara Fernández

El padre de Riquelme no desvela si optará al Real Madrid y recuerda que aún "es muy joven"

El padre del empresario Enrique Riquelme Vives, que se perfila como posible aspirante a presidir el Real Madrid, evitó este jueves desvelar si su hijo encabezará una candidatura frente al actual mandatario, Florentino Pérez, y recordó que, con sólo 37 años, aún "es muy joven". "Mi hijo es muy madridista", sostuvo Enrique Riquelme de la Torre, que entre 2006 y 2009 fue miembro de la junta directiva madridista en las etapas de Ramón Calderón y Vicente Boluda, "y todo lo que sea bueno para el Real Madrid, esté quien esté, para nosotros es bueno".