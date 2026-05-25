Enrique Riquelme ya tiene su sede electoral junto al Bernabéu
Enrique Riquelme ha inaugurado este lunes su sede electoral, en la calle Rafael Salgado de Madrid, justo enfrente del Santiago Bernabéu. Y mientras hablaba y contemplaba el estadio, su mensaje más potente de su intervención fue, precisamente, criticar la faraónica reforma que se ha venido ejecutando en los últimos años en el estadio madrileño. Más información
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