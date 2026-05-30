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Miles de hinchas del PSG y del Arsenal en el Puskás Aréna de Budapest

Miles de hinchas del PSG y del Arsenal en el Puskás Aréna de Budapest

Javier Vendrell Camacho

Miles de hinchas del PSG y del Arsenal en el Puskás Aréna de Budapest

Javier Vendrell Camacho

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Horas antes del comienzo de la final de la Liga de Campeones, los alrededores del Puskás Aréna de Budapest se llenaron de aficionados del Arsenal y del Paris Saint-Germain, cuyos ultras se enfrentaron anoche en el centro de la ciudad. Más información

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