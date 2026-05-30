Javier Vendrell Camacho

Miles de hinchas del PSG y del Arsenal en el Puskás Aréna de Budapest

Horas antes del comienzo de la final de la Liga de Campeones, los alrededores del Puskás Aréna de Budapest se llenaron de aficionados del Arsenal y del Paris Saint-Germain, cuyos ultras se enfrentaron anoche en el centro de la ciudad. Más información