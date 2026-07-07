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Cristiano Ronaldo: “Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título”

Cristiano Ronaldo: “Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título”

Sara Fernández

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Cristiano Ronaldo: “Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título”

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
RRSS WhatsAppCopiar URL

La eliminación de Portugal a manos de España en el Mundial de Fútbol (1-0) ha desatado una tormenta de críticas entre los medios y la afición del país luso. El adiós en octavos no solo ha precipitado el final de la etapa del seleccionador, el catalán Roberto Martínez, sino que también ha reabierto un debate que parecía latente durante años pero sin que nadie se atreviera a plantearlo hasta ahora: la necesidad de iniciar una nueva era prescindiendo de la abrumadora y controvertida figura de Cristiano Ronaldo.

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