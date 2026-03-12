Alzira FS

El Alzira FS promociona su partido con un pasacalles fallero por los 34 casales

Un micrófono inalámbrico imantado a un 'masclet' de grandes dimensiones, la camiseta del club con los colores de la senyera y una larga ruta por delante. Así arranca la promoción del partido que el Family Cash Alzira FS disputará este domingo 15 de marzo ante Industrias Santa Coloma en el Palau d'Esports, a las 12:00 horas, en el que se pondrá en juego la quinta edición del 'Premi Afició Fallera', que premiará a las tres comisiones con mayor presencia en el Palau durante el encuentro de este domingo con un banderín y paella cortesía de Family Cash para la ganadora