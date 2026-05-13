PEÑÍSCOLA FS

El Servigroup Peñíscola y Agustín Plaza no continuarán unidos la próxima temporada

El Servigroup Peñíscola y Agustín Plaza no continuarán unidos la próxima temporada. El club ha alcanzado un acuerdo con el jugador para facilitar su salida hacia uno de los grandes equipos de la Primera División española. Agustín Plaza se despedirá del Servigroup Peñíscola dejando una huella imborrable tanto en lo deportivo como en lo humano, convertido ya en uno de los jugadores más queridos de la historia reciente del club. "Seré un hincha más del Peñíscola porque así lo siento de corazón. Seguramente volveré porque este siempre será mi hogar", concluyó el internacional argentino.