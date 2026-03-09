Redacción SD

La madre de todas las peleas en un campo de fútbol: 23 jugadores fueron expulsados

La final del campeonato mineiro entre el Cruzeiro y el Atlético Mineiro, disputado en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, pasará a la historia por la tangana generalizada sobre el césped entre los componentes de ambos equipos justo antes del final y las 23 expulsiones que decretó el colegiado tras la contienda, que no pudo mostrar en el momento ante la magnitud del tumulto. Las 23 rojas suponen un nuevo récord en la historia del fútbol brasileño, una más que las que se decretaron en el Portuguesa-Botafogo del torneo Río-Sao Paulo en 1954. Más información