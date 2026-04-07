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Los aficionados del Bayern 'calientan' en los bares de Madrid antes del partido de Champions

Quedan apenas unas horas para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, y se prevé un ambiente inmejorable en el Santiago Bernabéu. Cientos de aficionados alemanes se han desplazado hasta la capital para asistir el encuentro y ya desde media mañana están preparándose para el partido. Muchos de ellos ya tomaban unas cervezas bien pronto en la céntrica plaza mayor mientras realizaban cánticos sin que se haya generado ningún tipo de incidente.