Redacción SD

VÍDEO: Miles de aficionados piden la marcha del máximo accionista del Cádiz

La agrupación de aficionados del Cádiz CF Plataforma 1910 reunió ayer domingo a miles seguidores del equipo amarillo en los alrededores del Nuevo Mirandilla en la previa del duelo ante el FC Andorra. La concentración sirvió como muestra de rechazo a la gestión de la directiva encabezada por Manuel Vizcaíno, presidnete y máximo accionista desde 2014, y Rafael Contreras. La movilización, impulsada a través de redes sociales, se produjo en un momento delicado para el equipo, inmerso en una mala dinámica de resultados que le acerca a los puestos de descenso de LaLiga Hypermotion a Primera Federación.