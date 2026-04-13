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VÍDEO: Miles de aficionados piden la marcha del máximo accionista del Cádiz

VÍDEO: Miles de aficionados piden la marcha del máximo accionista del Cádiz

Redacción SD

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Canal Sur

València
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La agrupación de aficionados del Cádiz CF Plataforma 1910 reunió ayer domingo a miles seguidores del equipo amarillo en los alrededores del Nuevo Mirandilla en la previa del duelo ante el FC Andorra. La concentración sirvió como muestra de rechazo a la gestión de la directiva encabezada por Manuel Vizcaíno, presidnete y máximo accionista desde 2014, y Rafael Contreras. La movilización, impulsada a través de redes sociales, se produjo en un momento delicado para el equipo, inmerso en una mala dinámica de resultados que le acerca a los puestos de descenso de LaLiga Hypermotion a Primera Federación.

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