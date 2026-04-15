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La vacilada de época del Atleti al Barça

La vacilada de época del Atleti al Barça

Jaume Puig

La vacilada de época del Atleti al Barça

Jaume Puig

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"Dame un grrr". Eso es todo el mensaje que acompaña al vídeo colgado en Twitter y generado con IA con el que el Atlético de Madrid ha querido vacilar al FC Barcelona tras la eliminatoria de Champions que terminó con pase colchonero y eliminación culé. El encuentro de vuelta lo ganaron los catalanes, pero no lograron la renta necesaria y terminaron despidiéndose de la máxima competición europea antes de lo deseado.

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