Jaume Puig

La vacilada de época del Atleti al Barça

"Dame un grrr". Eso es todo el mensaje que acompaña al vídeo colgado en Twitter y generado con IA con el que el Atlético de Madrid ha querido vacilar al FC Barcelona tras la eliminatoria de Champions que terminó con pase colchonero y eliminación culé. El encuentro de vuelta lo ganaron los catalanes, pero no lograron la renta necesaria y terminaron despidiéndose de la máxima competición europea antes de lo deseado.