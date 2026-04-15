Agencias

Así fueron las cargas policiales del Atlético - Barça

El Atlético de Madrid superó la eliminatoria de Champions ante el FC Barcelona en el Metropolitano a pesar de la derrota en el partido de este martes. Eso sí, antes del encuentro hubo momentos de tensión y es que miles de colchoneros recibieron por todo lo alto al autobús de su equipo antes de que se produjesen cargas policiales en los aledaños al estadio. Los enfrentamientos entre la Policía Nacional y algunos aficionados han dejado varios heridos.