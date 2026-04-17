Hugo Ferrer

Pelea final en el Estrasburgo - Mainz tras poner su camiseta en el banderín de córner

Se armó en plena celebración. El Estrasburgo y Mainz se veían las caras en el terreno de los primeros con la intención de lograr un pase a semifinales de la Conference League. En tierras alemanas se impusieron estos por 2-0, pero una vez en suelo francés, el partido dio un giro radical, concluyendo 4-0. No sin polémica... y violencia. Más información