Agencias

Los jugadores de la Real, cantando y bailando con la Copa en mano y rodeados de aficionados antes de regresar a casa

Los jugadores de la Real Sociedad protagonizaron este sábado uno de los momentos más emocionantes de la noche: los aficionados pudieron ver cómo el equipo bajaba del autobús con la Copa del Rey. Alegría desatada y cánticos para celebrar un título que llega en un momento dulce del club. Mikel Oyarzabal fue el encargado de trasladar el trofeo hasta el hotel, rodeado de sus compañeros. Por delante queda la vuelta a San Sebastián y horas de celebración. Más información